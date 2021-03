In this Jan. 9, 2019, file photo, Sen. John Barrasso, R-Wyo., left, and Sen. John Thune, R-SD, stand with then-President Trump, then-VP Mike Pence, Sen. Roy Blunt, R-Mo., and then-Senate Majority Leader Mitch McConnell of Kentucky. (AP Photo/Alex Brandon, File)

In this Jan. 9, 2019, file photo, Sen. John Barrasso, R-Wyo., left, and Sen. John Thune, R-SD, stand with then-President Trump, then-VP Mike Pence, Sen. Roy Blunt, R-Mo., and then-Senate Majority Leader... (AP Photo/Alex Brandon, File)